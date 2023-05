Football (P2, tour final): suivez Sart-Momalle en direct vidéo commenté sur l’Avenir Huy-Waremme Sport ce jeudi soir dès 19h

C’est devenu une habitude: on va encore vous gâter ce soir. On sera en effet en direct commenté pour vous depuis Sart où les locaux affrontent Momalle dans le cadre de la finale du tour final de l’interséries de P2. Un choc qui verra le vainqueur monter en P1 en vue de 2023-2024. Pour suivre le match, il vous suffit de cliquer sur le lien qui sera disponible dans cet article dès 18h55. Vous vivrez ainsi en direct la rencontre en compagnie d’Anthony Rizzi et de Florian Caspers, nos journalistes maison présents sur place pour vous.