Football (P2): Battu à Sart, Momalle ne dit pas encore adieu à la P1

Et dès l’entame de match, un schéma se dessine: les locaux ne prennent pas de risques et comptent sur des reconversions pour faire mal aux hommes de Christophe De Smedt. De leur côté, les visiteurs peinent à trouver l’ouverture dans le double rideau des Verts. Peu après la demi-heure, les débats s’ouvrent et sur une percée de Keller, bien contrée par Streel… Monsieur Habets siffle un penalty qui surprend tout le monde. Qu’importe, le numéro 11 local ne se fait pas prier et trompe Dequinze, pourtant parti du bon côté (1-0).

Et alors qu’ils semblent avoir pris un coup sur la tête, les Jaune et Noir réagissent de la meilleure des manières cinq minutes plus tard. Suite à une faute peu évidente, Ribeaucourt distille une merveille de coup franc sur le torse de Pohl qui pousse au fond (1-1). Tout est relancé au moment de rentrer aux vestiaires.

Au retour de ceux-ci, les Momallois semblent bien décidés à prendre les commandes de la rencontre. Il faut d’ailleurs un grand Spéder sur une frappe soudaine de Thomas Rovny. Mais les Sartois ont des ressources malgré certains joueurs crampés et Dequinze doit se montrer attentif à la suite d’un bel effort de Counotte. Plus les minutes passent, plus le jeu devient débridé, plus les locaux multiplient les fautes et plus la frustration grandit dans le camp momallois. Si bien qu’à dix minutes du terme, Doverin se voit brandir un second bristol synonyme d’expulsion. Ribeaucourt, à peine remplacé, exprime sa mauvaise humeur et écope, lui aussi, d’un avertissement. Preuve de la tension qui règne dans l’équipe.

En équipe expérimentée qu’elle n’est pas, Sart gère de main de maître et Dothée, seul au rebond d’une frappe de Jakic, vient déposer la cerise sur le gâteau (2-1).

Sart évoluera donc dans l’élite provinciale la saison prochaine et pourrait bien y croiser Momalle puisque Geer s’est imposé à Biesme et conserve un espoir de rejoindre D3. Ce qui profiterait à Momalle et Faimes B, pourtant défaits ce jeudi soir.

Arbitre: Frédéric Habts, assisté de Jean-Philippe Martin et Philippe Schmetz.

Cartes jaunes: Evrard, Doverin, Dohogne, T.Rovny, N.Rovny, Depresseux, Hotton, Nguiamba.

Cartes rouges : Doverin (80e, 2e jaune), Hotton (90e +3, 2e jaune).

Buts: Keller (1-0 sur pen, 35e), Pohl (1-1, 86e), Dothee (2-1, 90e +1).

SART-LEZ-SPA: Spéder, Stolsem, Dohogne, Vandeberg, Léonard, Gauthy (77e Jakic), Evrard, Louras (88e Dothée), Keller, Heindrichs (24e Counotte), Méant (76e Depresseux).

MOMALLE: Dequinze, Doverin, Streel, Pohl, Mathelot, N.Rovny, T.Rovny, Ribeaucourt (86e Nguiamba), Hotton, Knuts, Sanna (86e Ventrice).