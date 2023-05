"On va jouer devant 1 000 spectateurs, on n'a jamais connu ça": Christophe De Smedt préface Sart-Momalle pour la montée en P1 liégeoise

C’est justement cet aspect-là qui a fait défaut dimanche contre Trooz. "La gestion des moments faibles n’était pas bonne. Certains joueurs n’ont pas presté à leur niveau, déplore le coach momallois. Il ne faudra surtout pas calculer ce jeudi. On a brulé toutes nos cartouches et ce serait dingue de glisser sur la dernière marche après avoir consenti autant de sacrifices."

Physiquement, les Hesbignons connaissent quelques pépins. "Il faudra gérer nos émotions et ne pas partir la fleur au fusil. Jouer deux rencontres importantes avec autant d’intensité en l’espace de quelques jours n’est jamais évident pour les organismes. Certains vont devoir mordre sur leur chique, précise Christophe De Smedt qui reste cependant optimiste. Pour moi, cela reste du 50/50 car nous avons les armes pour inquiéter tout le monde. Même si ce déplacement est en semaine et à 1h de route, on a prouvé par le passé que nous étions capables de déplacer des montagnes. Je ne doute absolument pas de mon équipe."

Battu dimanche pour la première fois depuis le 12 février, Momalle n’imagine pas signer deux revers de rang. "On peut perdre mais avec les honneurs, assure le coach. Si on est battu par plus fort, cela ne me pose pas de problème. Par contre, ce qui me rendrait malheureux, c’est de perdre en ne montrant rien. Face à Trooz, on devait faire mieux. Attention, ça ne remet pas tout en question car notre saison reste excellente."

Mais une accession à l’élite provinciale serait une belle cerise sur le gâteau pour un club qui attend ça depuis plus de trente ans. Un bail !

Arbitre: Frédéric Habets, assisté de Jean-Philippe Martin et Philippe Schmetz.

MOMALLE: Dequinze, Streel, Pohl, T.Rovny, Ribeaucourt, Knuts, N. Rovny, Sanna, Doverin, Hotton, Mathelot, Babitz, Ventrice, Nguiamba. Vanstechelman est blessé, alors que Morhet et Nawezi se testeront avant la rencontre ce jeudi. "On espère qu’ils pourront jouer", glisse le coach.

SART: Speder, Stolsem, Vandeberg, Dohogne, Depresseux, Counotte, Evrard, Léonard, Jakic, Heindrichs, Dothée, Keller, Gauthy + deux joueurs à désigner parmi Siffert, Drouguet, Louras et Meant

Absents: Balhan, Colin, Flagothier (blessés), Gillet (non repris), Najdawi (vacances).