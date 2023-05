Football (P1 - Tour final): Kevin Aerts avant Biesme-Geer: "Oui, j’y crois encore"

Initialement prévue dimanche, cette rencontre a été avancée à ce jeudi soir. Avec une envie de bien faire dans les deux camps, mais aussi une envie d’en finir. "On a envie que ça se termine, avoue Kevin Aerts, le portier geerois. Mais pas n’importe comment. Je ne vais pas dire qu’une flamme brûle encore en vue de monter en D3 ACFF. Mais, oui, on y croit encore au moins en partie. On sait qu’on n’a plus notre sort en mains mais si c’est pour arriver aussi loin, avoir encore une chance et ne pas tout donner maintenant, c’est un peu dommage, je trouve. Oui, on va donc aller à Biesme. Sinon, on aura prolongé notre saison pour rien. "

Le gardien, qui a refusé toutes les propositions jusqu’ici en vue de la saison prochaine, veut y croire encore un peu. "Flénu était beaucoup plus fort que nous, avoue-t-il. Je ne connais pas bien Biesme mais à ce moment-ci de la saison, tout le monde doit être au même niveau sur le plan mental et phsyique. On ne doit donc craindre personne et tenter tout ce qu’on peut… "

Sans trop, pour une fois, se préoccuper de l’adversaire, comme le rappelle Nicolas Henkinet. "Face à Flénu, on s’est peut-être trop occupé des autres, dit-il. Là, cela ne nous a pas servi. Mais, ici, j’avoue que j’ai quelque peu changé d’approche. On va être sérieux, mais on ne va pas se prendre la tête. On doit aussi profiter de ce match car c’est le dernier."

Initialement prévue dimanche, la rencontre a été envisagée samedi soir avant d’être avancée à ce jeudi. "Cela arrangeait bien tout le monde, souligne le T1 geerois. Moi aussi (rires)." Le T1 geerois convolera en effet en justes noces ce samedi soir. Avouez qu’une montée, qui ne sera officielle de toute façon que dans quelques jours, serait une cerise sur le gâteau pour le T1 local dont 2023 serait alors magique.

Arbitre: Baptiste Federico.

BIESME: François et Van Den Abeele sont absents. Verelst et Dechamps ne sont pas repris.

GEER: Geer affiche complet pour le dernier match de sa saison.