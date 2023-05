Football (D3 ACFF) : les deux équipes de Waremme joueront au Longchamps la saison prochaine

On ne verra plus les deux équipes de Waremme sur le synthétique la saison prochaine. Mal en point, le terrain va subir une profonde refonte qui le rendra indisponible tout au long de l’année 2023. Les deux équipes de Waremme, la D3 ACFF et la P2, émigreront donc vers le terrain du Longchamps où elles joueront en alternance le dimanche après-midi et non plus du tout le samedi soir.