Faimes B est à 90 minutes de la P3: "On veut tout donner pour André Brugmans"

Pour accéder à l’échelon supérieur, les Faimois devront l’emporter face à Chênée. Loin d’être une sinécure pour un groupe qui en sera déjà à son cinquième match en l’espace de 18 jours. "Ça devient long pour tout le monde. Heureusement que nous n’avons pas de vieux dans l’équipe, rigole Arnaud Bada, le gardien faimois. On a eu entraînement ce mercredi et j’ai senti le groupe hyper motivé. Cette fois, on ne veut plus laisser passer notre chance. Nous avons tout en main pour y arriver."

Présent chez les Étoilés depuis cinq saisons, Arnaud Bada a vu l’évolution de ses coéquipiers au fil des années. "Faimes B est une équipe d’exception car 80% des joueurs sont des jeunes du cru. Il y a un vrai esprit de groupe, c’est une famille et on le ressent lors de chaque rencontre via le soutien des supporters, commente le joueur de 22 ans auteur d’une nouvelle campagne réussie avec les Verts. Personnellement, je me sens hyper bien dans ce club. Jeudi, on a encore une chance incroyable d’accéder à la P3. Je ne sais pas si ça se reproduira donc il vaut en profiter au maximum."

L’excitation risque d’être à son paroxysme pour Faimes B qui sera encore porté par un public en nombre.

"On ne parle que de ça sur les réseaux sociaux et vu que Geer et Momalle jouent en déplacement, il y a aura du monde, précise Arnaud Bada. Cela nous motive. Face à Limont, nous étions menés 0-2 et grâce aux supporters on est revenu dans la partie. Jeudi, tous les joueurs se donneront à 200% pour André et son staff. Ce qu’ils réalisent depuis des années, c’est impeccable. Je n’imagine pas la fête que ce sera si on s’impose…"

En attendant, les Verts devront réitérer le même exploit que face à Oneux pour connaître les joies d’une montée. L’ambiance risque d’être très chaude rue Cortil Jonet, sur le coup de 20h45.

Arbitre: Hicham Dridelli, assisté de Stéphane Claes Stephane et Raphaël Torreborre.

FAIMES B: Bada, Vinchent, Grossman, Brugmans, Cimino, Rihon, Jacques, Massart, Sacré, Hauteclair, Laruelle, Leroy, Mahaux, Macorig. Halleux est de retour alors que Libens est incertain.

CHÊNEE: Thône, Stélen, Dozot, Champon, Léonard, Skoba, Marchand, Boz, Salentiny, Trolong, Jurdan, Conceicao.

Frisée et Kwame ne sont pas disponibles, Martin pourrait être retenu par son travail.

André Brugmans : « La fin d’une belle aventure, quoi qu’il arrive »

Rencontre forcément particulière pour André Brugmans, ce jeudi soir. Après quatre saisons à la tête des Étoilés, le coach faimois va diriger sa toute dernière rencontre. «Mais il n’y aura pas plus de pression que d’habitude, les joueurs savent ce qu’ils ont à faire», assure André Brugmans. La boucle serait bouclée avec une montée en P3. «Ce serait l’aboutissement d’un travail de longue haleine. Il y a sept ans, j’entraînais les U12 du club et certains joueurs (NDLR : Maxime Laruelle, Maxime Jacques et Louis Leroy) se retrouvent maintenant à l’aube d’une montée», explique «Dédé».

L’histoire est belle. Et nul doute que les Faimois se battront à 200 % pour leur coach. «Quoi qu’il arrive, ce jeudi, ce sera la fin d’une belle aventure, précise André Brugmans. Une nouvelle fois, les supporters devraient être très nombreux chez nous. Physiquement, ils se sentent encore très bien, mais il est temps que la saison se termine. Chênée? Je ne connais pas grand-chose. À ce stade, ce sera du 50/50 et il ne faudra pas calculer. Dimanche, j’ai été agréablement surpris par la prestation de mes gars face à Oneux en deuxième période.»

Les Verts sont motivés et ont tout en main pour écrire l’histoire de leur club. «Ce serait la première montée du club pour l’équipe B et je veux qu’on y arrive, car tous les bénévoles le méritent», souligne le coach faimois. Une montée en P3 qui viendrait couronner l’excellent travail réalisé par André Brugmans et son staff, depuis quatre saisons.

«Un miracle de se retrouver là» selon Chênée

Septième en P4D, Chênée s’est qualifié au tour final grâce au gain d’une tranche. Les Liégeois, qui ont concédé onze défaites en 28 matchs, n’ont pas livré la meilleure des saisons. «L’année passée, nous sommes passés tout près d’une montée, explique Michaël Menten, l’entraîneur. Malheureusement, j’ai perdu mes quatre meilleurs éléments. Me retrouver en interséries est un vrai miracle.»

Il n’empêche que Chênée a tout de même battu, au tour final, Grivegnée et Fontin. «Pour moi, nous avons réalisé les matchs parfaits, précise le coach. Nous n’étions pas l’équipe la plus forte, mais j’ai la chance d’avoir un groupe soudé.» Battu par Bullingen en interséries, Chênée était bye dimanche passé. «Physiquement, on est encore frais, poursuit Michaël Menten avant d’évoquer la rencontre de ce jeudi. Vu l’horaire, plusieurs joueurs vont avoir du mal à arriver à l’heure. On a demandé à Faimes de décaler le match à 19 h 45 mais ils n’ont pas voulu. C’est regrettable de la part d’un tel club…» Mais Chênée ne se déplacera pas chez les Faimois en victime consentante. «Monter en P3 serait exceptionnel pour le club, note le coach. Je m’attends néanmoins à souffrir, je crains énormément cette équipe. Quand je vois leurs stats, c’est impressionnant. C’est une équipe bien balancée et je me méfie surtout d’Amaury Hauteclair. Dans mes souvenirs, Faimes est un club convivial avec beaucoup de supporters. Ce sera sans doute la fête jeudi. Je regrette que nous ne soyons pas au complet en raison de l’horaire, mais on va tout donner, c’est une certitude!»