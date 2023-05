Basket-ball : le Waremmien Thibaut Petit reprendra les hommes de Fribourg en Suisse

Et l’ancien coach de Braine repartira donc vers la Suisse, un championnat qu’il connaît parfaitement pour y avoir évolué, avec succès, en dames comme en hommes. "L’année prochaine, je reprends l’équipe de Fribourg, championne en titre et toujours en course pour remporter le titre cette saison. C’est une équipe qui évolue aussi en coupe d’Europe. Cela va être un nouveau challenge, sur deux saisons avec une option sur une troisième. Pour une fois, au niveau masculin, je dirigerais un club qui ne vise pas les play-off mais les titres. C’est la plus grande organisation masculine de Suisse et j’ai hâte de me lancer dans ce projet", nous confiait l’homme qui, actuellement, profite pleinement de sa famille après des saisons à l’autre bout du continent européen.