Basket-ball: le Comblinois Maxime Princen, meilleur marqueur à Huy-Waremme en 2022-2023

"gros" marqueurs ont tenté de tirer leurs équipes mais, personne n’a réussi à faire mieux que Maxime Princen, l’ailier de Comblain qui n’a pas son pareil pour enflammer le marquoir.

Devant tous ses concurrents et bénéficiant aussi du travail de ses coéquipiers, l’homme savoure cette petite distinction individuelle au sein d’une saison juste parfaite collectivement. "Figurer en tête de ce classement est, bien entendu, une fierté personnelle. Cela serait mentir que de dire le contraire! Réussir ainsi à m’exprimer au plus haut niveau n’est pas un hasard, c’est du travail individuel mais aussi une organisation collective de tout un groupe qui a su tirer les forces de chacun des joueurs. Personnellement, je repense à toutes ces années difficiles et aux coachs qui ne croyaient pas en moi! Ce classement des marqueurs tout comme la saison que je viens de réaliser au plus haut niveau représentent la plus belle des réponses", explique l’intéressé.

Et même si, depuis plusieurs saisons, le talent

"scoring" de Maxime est mis en avant, c’est aussi en grandissant dans tous les autres aspects du jeu qu’il a pu encore plus apporter à son équipe avec qui il a été chercher la montée, écrasant la concurrence. "Finir meilleur marqueur n’était pas mon but. Mon objectif était clair depuis le premier entraînement : aller chercher le titre et cette montée, dit-il. Maintenant, combiner cet objectif avec le classement des marqueurs n’est évidemment pas déplaisant!"

Du padel pour se "vider la tête"

Avec la fin de cette longue et éprouvante saison, tous les Comblinois sont partis en vacances avec la perspective d’un énorme défi dans quelques mois: s’adapter à la rigueur, l’intensité et la précision de la Division 2. "Mais la priorité, c’est vraiment de prendre beaucoup de repos, de régénérer mon corps tout en faisant encore du sport. Essentiellement du padel pour ma part. Il faudra ensuite se vider la tête de cette saison chargée en émotions. Maintenant, pour être honnête, je ne pense pas encore à la prochaine reprise!"

Au niveau du classement, loin derrière l’ailier Comblinois, on retrouve Clément Matisse, un autre comblinois, qui a imposé le respect à toute la division par sa polyvalence et sa régularité tout au long de la saison. Notons aussi, à la 5e place de ce classement, un Thomas Goémé juste impérial dans son rôle de sixième homme parfois ingrat mais qui a, lui aussi, été décisif dans la construction de la saison parfaite du Mailleux Comblain.

Le classement des meilleurs marqueurs

Princen Maxime (Mailleux Comblain) 516

Matisse Clément (Mailleux Comblain) 406

Van den Brule Pierrick (BC Sprimont) 395

Francoeur Martin (RBC Pepinster) 388

Goémé Thomas (Mailleux Comblain) 366

Franck Nicolas (BC Sprimont) 362

L’hoest François (Mailleux Comblain) 313

Bodson Maxime (BC Ninane) 308

Giebens Jérôme (ESL United) 304

Thielen Quentin (ESL United) 297

Nzisabira Orly (BC Sprimont) 296

Maréchal Hugo (RBC Pepinster) 289

Snakers Kevin (ESL United) 287

Bruwier Romain (RSW Liège Basket B) 285

Gillotay Martin (BC Ninane) 281

Henrard Gérald (BC Ninane) 278

Nyssen Thomas (RBC Pepinster) 276

Wintgens Martin (RBC Pepinster) 273

Boxus Romain (ESL United) 257

Meunier Loïc (BC Sprimont) 249

Baeri Ayman (RSW Liège Basket B) 249