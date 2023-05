Jogging (Challenge condrusien): Arnaud Renard s'impose en solitaire Vyle-Tharoul

Au niveau sportif, le parcours, identique aux autres années, aura été favorable à Arnaud Renard qui s’impose sur la distance des 16,6 kilomètres avec un chrono de 1:02:58 soit une vitesse moyenne de 15,82 km/h ! "Cela fait plaisir une petite victoire sur un parcours qui est bien vallonné où il y a trois belles bosses sur les 16 kilomètres et où il faut relancer régulièrement car il n’y a rien de plat, explique le gagnant de la longue distance. Entre les prés, la terre était vraiment dure, il était donc difficile de garder un certain rythme car cela tapait assez fort. Cela fait toujours plaisir de gagner ici car pour moi, c’est un des plus beaux joggings du Challenge et de la province."

Une belle course où Arnaud Renard a dû garder un rythme en courant seul durant de nombreux kilomètres. "Je suis parti avec Cédric Raemackers. Après un kilomètre, j’ai attaqué mais il est revenu sur une descente jusqu’au 3e kilomètre où, après une relance de ma part, il a laissé aller, dit-il. Maintenant je sais qu’il prépare les 20 kilomètres de Bruxelles. Normalement, il aurait dû faire 2e ici mais il a probablement dû se relever. J’ai fait cavalier seul depuis le 3e kilomètre jusqu’à la fin. Garder son rythme en étant seul, c’est ce qu’il y a de plus difficile. Il faut chaque fois bien relancer et ne pas oublier qu’il y a une côte par après. Bien gérer le rythme pour ne pas craquer durant la course et être sûr de s’imposer. Ici, ma prochaine course, ce sera la Huy Night Run."

Sur les 6,6 kilomètres, Victor Mullens, du Huy Athletic Club, monte sur la première marche du podium, suivi par Edwin Vandervorst. Samuel Billa-Garcia et Aaron Frison complètent le Top 3 en finissant tous les deux dans un chrono de 27: 42. Prochain rendez-vous le 9 juin du côté de Solières pour la Condrusienne.