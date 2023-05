"Je m'en veux pour Yannick Pauletti": Momo Sylla réagit après son arrivée à Thisnes

Il n’empêche que son arrivée chez les Hannutois a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. "Je comprends la déception de Braives, elle est légitime. Par contre, les autres commentaires, je m’en fiche et ça me fait plutôt sourire. Après tout, cela ne reste que du football amateur. Inutile de se prendre la tête pour des bêtises", poursuit l’ancien joueur de Warnant et Waremme.

À Thisnes, Momo Sylla va retrouver un coach qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé deux saisons à Warnant. "Avec Pierre Longueville, le courant est toujours très bien passé, dit-il. Et puis, je vais pouvoir rejouer avec Mathieu Belme et Benjamin Petit, deux joueurs avec qui je me suis toujours très bien entendu. La venue de Wanderson (NDLR : son équipier à Herstal cette saison) a aussi pesé dans la balance."

Le joueur de 26 ans va donc quitter les divisions nationales. "Mais ce n’est pas grave car j’avais envie de me rapprocher de chez moi. Les trajets vers Herstal commençaient à devenir compliqués, d’autant que nous n’avons presque rien gagné, explique Momo Sylla. A Thisnes, le club se veut ambitieux. L’objectif sera de rejoindre la P1 directement. Ce ne sera pas évident car la série sera très relevée avec plusieurs belles équipes."

Il faudra notamment compter… sur le Braives de Yannick Pauletti. "Je sais que je serai attendu lors des prochains affrontements. Mais je le répète, il y a pire dans la vie et cela ne reste que du football. L’important est de s’amuser dans un bon club. Pour moi, Thisnes était le meilleur choix" assure Momo Sylla qui retrouvera donc les terrains de l’arrondissement après trois saisons à Herstal.