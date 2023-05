Gros succès pour le tournoi de la Betterave du Hesby Rugby Huy avec plus de 250 jeunes

Tout au long de la journée, les personnes présentes l’ont fait remarquer, le club hutois se reconstruit. Si l’année dernière, quarante jeunes étaient affiliés, on en compte désormais plus de nonante. Une partie du mérite en revient à Alexandre Flasschoen, qui réalise un énorme boulot pour le club. "Auparavant, nous n’avions pas d’équipe complète et désormais, nous pouvons pratiquement en mettre deux par catégorie. Nous voulons que le club soit accessible à toutes et tous. Quand j’entends que dans certains sports, les jeunes ne jouent pas car ils n’ont pas le niveau, ça me révolte. Ici, ils apprennent directement les bonnes valeurs en jouant et en s’amusant. Les autres clubs viennent de partout au tournoi, on nous prend au sérieux et on nous respecte. "

"Un sport qui mérite de se faire connaître"

Parmi les équipes présentes, les U10 du club se sont bien amusés. Face à de belles équipes, les jeunes entraînés par Sébastien Dal Molin et Pol Morelle se sont bien défendus et ont parfaitement représenté les couleurs hutoises. "C’est ma première année en tant qu’entraîneur, sourit Sébastien Dal Molin. Mon fils a commencé quand il avait six ans. Il est un jour rentré de l’école et m’a dit qu’il voulait faire du rugby, et me voilà (sourire). Depuis une grosse année, le club est en pleine expansion. Quand je vois les jeunes qui font la haie d’honneur alors qu’ils viennent d’être battus de justesse, je trouve cela magnifique. C’est un sport qui mérite de se faire connaître. Notre objectif ? Il est avant tout humain, mais nous souhaitons aussi amener des jeunes du cru dans l’équipe première du club. Nous avons bon espoir, il n’y a jamais eu autant de jeunes au club que pour le moment. "

Et avec la Coupe du monde qui arrive en France dès septembre, de nouveaux jeunes joueurs vont probablement s’affilier. Une chouette récompense pour un club qui se construit désormais une fameuse base en vue du présent mais aussi du futur.