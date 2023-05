Football - D3 ACFF B: Pollina et Muaremi, meilleurs buteurs de Huy, entre grosse déception et petite satisfaction

Julian Pollina, Altin Muaremi, cinq buts pour le meilleur buteur d’une équipe qui termine dans le ventre mou après trente matchs, c’est peu comme total, non ?

Julian Pollina: C’est vrai, c’est ma pire saison. Malgré tout, j’ai quand même mis cinq buts en jouant la moitié des matchs puisque j’ai écopé d’une bête suspension de six rencontres et que j’ai été un peu blessé. Mais oui, sur le plan sportif, c’est ma pire saison, j’en suis très déçu.

Altin Muaremi: En effet. Après, il faut savoir qu’on n’était pas censé jouer le ventre mou et être à deux points du tour final. Offensivement, il manquait des éléments. Moi, mon objectif, ce n’était pas vraiment de marquer des buts, mais d’être à la dernière passe. J’ai pu mettre des buts importants pour ramener des points, c’est ce qui nous a permis de jouer plus haut que le maintien. Il ne faut pas oublier que je distille aussi 7 assists. Il y a mieux, oui, mais dans une équipe comme la nôtre, avec des moyens financiers limités, l’environnement n’était pas adéquat pour mettre vingt buts.

Il y a quand même une satisfaction à retirer de ce titre honorifique ?

J.P.: Cela montre que les stats restent là même si je n’ai pas été au top. Et puis, j’ai plus aidé sur le plan physique, pour tenir des ballons, plutôt qu’au niveau de la finition. Après, je répète, je suis quand même déçu de moi, ça a été une catastrophe.

A.M.: Bien sûr, c’est normal, ça fait toujours plaisir d’être meilleur buteur et meilleur passeur de l’équipe. Je n’avais pas ce rôle de buteur en plus. J’ai quand même réussi à mettre l’équipe en valeur et j’en suis fier.

Ce faible total colle tout de même avec votre statut d’une des moins bonnes équipes de la série offensivement. Car, sans ces deux scores de forfait en votre faveur, vous posséderiez la deuxième attaque la moins prolifique de D3 ACFF B. Ce n’était pas simple d’évoluer en tant qu’attaquant dans ce Huy version 2022-2023 ?

J.P.: Franchement, non. Pourquoi ? Je n’ai pas la réponse. Et je n’ai pas envie de m’épancher là-dessus. Mais tout n’était pas toujours mis en place pour que le numéro 9 soit mis dans les meilleures conditions. La priorité était plutôt donnée aux ailiers. Après, il ne faut pas mettre la faute là-dessus. Nous avons également raté beaucoup d’occasions. Néanmoins, l’équipe n’était pas fort portée vers l’attaque mais plutôt vers la défense. D’ailleurs, on termine parmi les meilleures défenses de la série (NDLR: deuxième derrière Rochefort).

A.M.: Non, ce n’était pas facile. Pour être honnête, tout le monde n’avait peut-être pas le niveau. Certains étaient peut-être en surrégime en début de saison. On a ensuite eu des blessés, des suspendus, ce qui fait que l’équipe n’a pas fait souvent la même chose d’une semaine à l’autre. On manquait un peu de cohésion, surtout offensivement.

Vous auriez pu tout de même faire mieux ?

J.P.: J’avais mis toutes les chances de mon côté, j’étais très bien physiquement. Mais j’ai été freiné. Après, mettre cinq buts au terme d’un championnat catastrophique, cela veut dire que les qualités ne se sont pas envolées. Je sais de quoi je suis capable. Mais je pouvais faire mieux, c’est clair. Quand j’ai marqué deux matchs de suite, j’ai été freiné par ma suspension et une blessure. J’ai connu un creux de dix matchs. Après ça, c’est difficile de revenir dans une série comme cette D3.

A.M.: Oui, bien sûr, beaucoup mieux même. Dans une équipe qui joue le haut de tableau, j’aurais pu marquer plus et distribuer plus de passes décisives. Et puis, je n’ai joué que 23 matchs sur 30. Ça aurait peut-être pu gonfler mes statistiques de tout jouer, mais c’est difficile à savoir.

On dit souvent qu’un attaquant fonctionne à la confiance. Cela a été dur moralement par moments durant cette saison ?

J.P.: Très dur même ! J’en parlais beaucoup avec le coach et quelques coéquipiers comme Jordy Eeke, Gaël Boussard ou encore Junior Frantim, que je vois quasiment tous les jours. Le moral était touché et je ne marquais plus non plus à l’entraînement. Comme sur le plan sportif, cela a été ma pire saison au niveau mental. Mais je vais tourner la page et je repars de plus belle pour bien entamer mon aventure à Braives.

A.M.: Au niveau de l’équipe, oui, on se remettait en question. Mais moi, personnellement, je ne me suis jamais senti en manque de confiance. Le coach m’a toujours mis en confiance, j’avais toujours quelque chose à faire. Je n’avais pas peur de tenter, je n’avais pas de blocage sur le terrain. J’étais libre et c’est l’instinct qui jouait. Mais oui, par moments, au niveau collectif, on se demandait comment marquer. Ici, on avait quand même plus d’occasions par match que l’année précédente. On aurait pu mieux faire mais on a manqué de concrétisation.