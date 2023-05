Basket-ball: "Un niveau sportif rarement aussi élevé" pour le tournoi international de Wanze

Si l’ambiance n’a cessé d’être de la partie, côté sportif, les Wanzois ne pouvaient pas rêver mieux. Car, pendant trois jours de compétition, on a vu du beau basket avec trois tournois disputés en parallèle dans une excellente atmosphère. Ce tournoi, c’est aussi et avant tout une aventure humaine avec des équipes venant loger sur place pour profiter d’une parenthèse si propice à tisser des liens.

"La salle n’a jamais désempli et les délégations ont apprécié l’organisation. Il n’y a pas eu un seul incident, poursuit Fabrice Warenghien. Sur le terrain, on a pu voir des duels intenses avec des joueurs et joueuses de haut niveau. Sportivement, j’ai rarement vu un tel niveau sur les dix dernières éditions. Deux finales se sont jouées à un point. Cette année, les cinq premières équipes pouvaient gagner dans toutes les catégories, c’est assez impressionnant. À l’avenir, je veux garder cette convivialité. Toutes les équipes doivent pouvoir participer à notre tournoi, qu’on soit fort ou un peu plus faible."

Une vingt-deuxième édition couronnée de succès pour un événement qui espère retrouver des équipes étrangères dans un avenir assez proche. "Avant le Covid, on parvenait à faire venir des clubs de plusieurs pays. Ici, il n’y a eu que des Français, précise Fabrice Waranghien. L’année prochaine, j’aimerais attirer des équipes des Pays-Bas, de Pologne ou encore de Slovénie."

Une nouvelle organisation réussie pour le RBC Wanze qui connaît décidément une cuvée 2022-2023 exceptionnelle après le titre de champion de sa P2. "Je tiens surtout à remercier l’ensemble des bénévoles ainsi que les membres du camping. Sans eux, il n’y a pas de tournoi", termine Fabrice Waranghien.

Un apprentissage accéléré pour les arbitres : «Une aubaine»

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années maintenant, le tournoi international de Wanze permet aux espoirs du sifflet de vivre trois jours intenses. Pour diriger la centaine de rencontres, il faut compter une trentaine d’arbitres. Parmi lesquels on retrouvait le Geerois Kylian Houyou ou encore la joueuse de Neuville, Alix Melis.

«Les arbitres viennent de toute la Wallonie, commente Fabrice Warenghien, également arbitre depuis de très nombreuses années. Cette année, on a même pu compter sur cinq arbitres néerlandophones. C’est une aubaine pour tout le monde.»

Car les jeunes espoirs du sifflet officient bénévolement. Mais durant trois jours, ils vivent dans un environnement exceptionnel. Ils ont notamment pu bénéficier de l’expertise de plusieurs arbitres de haut niveau, comme Hervé Forthomme qui officie en D1. Toutes les rencontres sont filmées et décortiquées. «Dès que le match est terminé, les arbitres peuvent ainsi voir leurs erreurs. Il n’y a pas meilleure façon pour apprendre», commente le Wanzois.

Certains d’entre eux ont également eu le privilège de s’essayer, pour la première fois, à l’arbitrage à trois lors des All Stars Game organisés samedi soir ainsi que pour les finales. «Là aussi, c’est une belle expérience pour eux. Durant trois jours, c’est un apprentissage accéléré mais qui sera efficace pour les saisons à venir, poursuit Fabrice Warenghien. Des arbitres ont pu également siffler avec une oreillette et un micro.»

À noter que c’est Tonio Caruso qui a remporté le prix Alain Langlois destiné au meilleur arbitre. «Il s’agit d’un Néerlandophone qui s’est très bien comporté. Tous les arbitres ont affiché un excellent niveau, pourvu que ça continue», se réjouit un organisateur aux anges.