Volley-ball: Waremme Volley domine les finales francophones de jeunes

Et ce, d’autant plus que les résultats des Hesbignons ont réalisé des résultats extraordinaires avec sept premières places, deux titres de vice-champions francophones et une troisième place. "Cela veut dire que neuf de nos dix équipes sont qualifiées pour les finales nationales, ajoute le président waremmien. Je ne sais pas si un club avait déjà remporté les cinq titres sur une même journée comme on l’a fait dimanche. Franchement, c’est l’accomplissement de beaucoup de travail de la part des jeunes, des parents, des staffs. C’est vraiment super. "

Et surtout, une belle preuve du bon fonctionnement de l’école de jeunes des Wawas. "On l’a lancée il y a une quinzaine d’années. C’est évident que le niveau global augmente chaque année et on essaye d’améliorer notre manière de fonctionner. C’est vrai qu’on demande quand même beaucoup aux enfants et aux parents, mais il faut beaucoup bosser pour que ça marche, précise Vincent Perin. Les personnes dans les staffs ont envie de faire avancer la chose, la machine se met en route et elle ne peut pas s’arrêter. On progresse et les résultats suivent, ce n’est pas le fruit du hasard. Certes, on fait de la formation à fond mais elle n’est pas élitiste à 100%. On ne met personne sur le côté. On fait progresser tous les enfants au maximum de leurs possibilités et tout le monde trouve sa place. Oui, certains vont plus vite mais ils travaillent tous ensemble, c’est un succès commun. "

Dès lors, Waremme Volley peut nourrir de belles ambitions pour les finales nationales qui auront lieu ce week-end à Stekene "Avec neuf équipes présentes, il y a des chances de remporter l’un ou l’autre titre national. C’est ce qu’on peut espérer." En 2022, dans la salle de Lessines, les Waremmiens avaient décroché les lauriers nationaux chez les juniors garçons. Et cette fois-ci ?