1) Un parcours inédit

La rue des Messes a été retirée des parcours B et C au profit de la rue Rouge Lion. "Lors des dernières éditions, de nombreux participants nous disaient que la rue de Messes rendait le parcours très dur, c’est pourquoi nous avons décidé de l’enlever du parcours des 5 et 10 kilomètres cette année", explique le service sport de la Ville dans un communiqué. "Par ces modifications, l’envie est également d’attirer du monde et de tenre vers les 2500 participants".

Il y aura quand même un certain dénivelé positif car les participants se retrouveront toujours sur le dessus de Tihange. La montée ne se fera donc plus via la rue des Messes mais par la rue Rouge Lion.

Sur les 5 kilomètres, au croisement de la pharmacie, les coureurs prendront toujours à droite mais laisseront la rue des Messes sur leur droite et continueront vers le gymnase pour monter par la rue Rouge Lion, ce qui allongera quelque peu la distance estimée à 5,5 kilomètres au lieu des 5 kilomètres traditionnels.

Sur le parcours des 10km, à hauteur de la pharmacie, les coureurs continueront tout droit pour aller tourner à la caserne des pompiers et revenir via la rue de la Mairie pour emprunter le Rouge Lion puis bifurquer sur la rue Bonne Espérance et rejoindre la rue Batti Gérard pour retrouver l’ancien parcours. La distance annoncée passe, là, de 10,2 à 10,8 kilomètres.