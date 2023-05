Football amateur - Sacré ce week-end, Bergilers conserve son titre en Division d'honneur

Car, il faut l’écrire, Bergilers est en train s’imposer sa patte sur ce championnat avec un sixième titre au cours des dix dernières saisons qui sont allées à leur terme. Une véritable suprématie ! "Ici, on termine encore avec la meilleure défense et la deuxième meilleure attaque. On possède également le meilleur buteur de la série avec Stefano Mammo et ses soixante buts ", détaille Nicolas Vandevelde, qui a repris l’équipe au début de la saison dernière.

Et pourtant, avant cette dernière rencontre, le sacre était loin d’être acquis au vu des forces en présence dans les rangs de Montemauro avec, notamment, le renfort d’un certain Sofiane Boumediene, le futur joueur de Faimes. "On savait qu’ils devaient absolument gagner et donc sortir. Si cela ne rentrait pas, on savait également qu’ils allaient sans doute un peu s’énerver. De notre côté, on a essayé de jouer au foot alors que notre adversaire a énormément poussé, analyse Nicolas Vandevelde. Nous avons la chance de faire 0-1 avant qu’ils n’égalisent à vingt minutes du terme. Mais on a ensuite bien géré et on n’a pas concédé de bêtes fautes ou d’occasions. Non, on ne s’est pas fait peur. "

Malgré ce sacre, la saison de Bergilers est loin d’être terminée puisque l’équipe est encore engagée en Coupe. Et ce mercredi, les Orétois recevront U OL Seraing pour la manche aller des demi-finales. Le retour est prévu dimanche avant une éventuelle grande finale le 4 juin. "L’année passée, nous avions réalisé le doublé. On va affronter une équipe qui a terminé dixième de notre championnat, mais méfiance. En tout cas, on vise clairement le doublé une fois de plus. Si on y arrive, on écrirait l’histoire de l’Alfa car aucune équipe n’a réalisé deux doublés de rang, espère Nicolas Vandevelde, qui confiera les clés du camion à Istvan Lakner la saison prochaine. Je serai encore dans le comité, pour organiser certains événements, mais je vais coacher Oleye en P3, ce n’est pas possible d’assurer les deux missions. L’objectif sera évidemment de garder un maximum de joueurs même si on sait que certains vont nous quitter. Je pense qu’Istvan va reconstruire avec quelques jeunes. Mais l’équipe sera encore compétitive histoire de jouer au moins le Top 5. " Et pourquoi ne pas ajouter en troisième titre en trois ans ?