Athlétisme - Mathis Espagnet, Chloé Herbiet et Maxime Tilman ont affolé le compteur ce week-end

Objectif rempli pour le Hutois et le Waremmien même si le premier cité gardait une pointe de déception après son 1:49.18, soit huit dixièmes de mieux que son ancienne meilleure marque. "De base, je visais 1:48, avoue le Valborsetin. Mais nous sommes tombés dans les bouchons, où nous sommes restés durant une heure et demie et je ne suis arrivé que quarante minutes avant la course (NDLR: si bien qu’il a réalisé une petite sortie sur l’autoroute pour se dégourdir les jambes). J’avais quand même de bonnes jambes mais la préparation de la course n’a pas été optimale. Certes, je réalise mon record personnel mais j’aurais pu faire mieux."

Car le gros objectif de l’athlète du Huy Athletic Club n’est autre que l’Euro U23, qui se déroulera à Espoo, en Finlande, du 13 au 17 juillet prochain. "Je ne suis pas si loin des minima (NDLR: 1:48.00) mais il ne faut pas trop traîner non plus, insiste Mathis Espagnet. Il me reste un gros moins pour y arriver mais je ne vais pas pouvoir maintenir ma forme autant de temps. La semaine prochaine, je serai aux Jeux des petits États d’Europe pour représenter le Luxembourg. On verra comment cela va se passer mais je pourrai encore faire une Flanders Cup au cas où. Je pense franchement que c’est faisable si tout est aligné. Car cette qualification pour l’Euro, c’est mon gros objectif de la saison. Si je n’y suis pas, ce serait quand même une grosse déception. "

Dans la même course, Maxime Tilman s’est emparé de la troisième place dans un chrono de 1:48.72. Soit 38 centièmes de mieux que son ancienne meilleure marque, réalisée sur cette même piste de Lokeren en 2022, un tartan bleu qui lui réussit décidément bien.

De son côté, Chloé Herbiet avait pris la direction de l’Allemagne et de Karlsruhe pour disputer un 5 000 mètres sur piste. Un déplacement qu’elle a fait fructifier en bouclant les douze tours et demi en 15:58.20, près de quinze secondes de mieux que son ancien meilleur chrono qui, ironie de l’histoire, avait été également réalisé à Karlsruhe il y a tout pile un an.

La saison estivale débute bien pour ces trois athlètes. De très bon augure pour les semaines à venir !