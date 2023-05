Football – P2A: Sébastien Larock n’ira finalement pas à Couthuin

Titulaire indiscutable du côté de Huccorgne en cette fin de saison, Sébastien Larock était censé troquer son jaune pour un autre en rejoignant Couthuin. Mais, il n’en sera finalement rien. "Entre le moment où j’ai donné mon accord et maintenant, il y a eu du changement. Avec cette montée en P2, le projet sportif est différent et j’ai dû faire des choix en lien avec mon travail" justifie le milieu de terrain, qui réalise la même volte-face, et pour les mêmes raisons, que Damien Deltour.