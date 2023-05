Football (P2A): Piègé par Trooz, Momalle voit la P1 s’éloigner

Tout est prêt à Momalle pour faire la fête. D’ailleurs, si Geer l’emporte et monte en D3 ACFF, la victoire n’est même pas impérative. Malheureusement pour les ouailles du président Heine, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Non seulement Geer va s’incliner, mais en plus, Trooz est un solide adversaire qui ennuie considérablement les Jaune et Noir. Dès le début de la rencontre, les visiteurs, plus entreprenants, se portent vers l’avant. Mais les envois de Bousetta, Fuentes et Palleschi ne sont pas cadrés. Momalle se cherche et ne se montre pas sous son meilleur jour. Cependant, à la demi-heure, un tir de Ribeaucourt bat le gardien, mais Campolini sauve sur sa ligne de but. Dans l’autre camp, peu avant la pause, Bousetta tire sur Dequinze qui laisse échapper le ballon, mais le but est annulé pour hors-jeu. On se dirige vers les vestiaires sur un score vierge, non sans une alerte de Hotton dont le coup franc percute le haut de la transversale.