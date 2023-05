Football (P1): Mike Bekaert après la défaite de Geer: "On peut être fier de nous"

Mais à la place de ça, c’est 0-2 et Geer prend alors un coup sur la tête. "On n’a pas su égaliser dans nos moments forts et ce second but, avec un geste de grande classe pour le signer, nous a coupé bras et jambes, avoue encore le manager de Geer . On a bien senti, après cela, qu’on avait pris un coup sur la tête et qu’on n’avait pas les ressources pour revenir. L’air de rien, la saison a été longue pour tout le monde et il est temps que ça se termine. Je ne sais pas comment on va encore mobiliser les troupes pour le dernier match (NDLR: face à Biesme, l’autre perdant, dimanche prochain). D’autant plus qu’on ne sera peut-être au complet. Avec quelques joueurs de l’équipe, on avait prévu un voyage à Marseille pour assister à OM-Brest. On devait rentrer lundi, mais je pense qu’on va tenter d’écourter les choses en revenant dès le dimanche… "

Quoi qu’il arrive, Geer pourra être fier de sa saison où il a titillé les meilleurs en P1 avant de presque monter directement en nationale pour la première fois de son histoire. "Moi, je suis fier de ce qu’on fait au club, assure Mike Bekaert. La P4 monte et la P1 a échoué aux portes de la Nationale. Sincèrement, que demander de plus ? Je ne sais pas mais le bilan qu’on a à tirer est superbe. Il faut continuer sur cette lancée avec nos moyens. Et ne pas tout remettre en question car cela se termine comme ça pour notre P1. On fera mieux la fois prochaine…" Même s’il reste une petite chance encore cette saison mais Geer n’a plus son sort en mains…