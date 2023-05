Football (P1): Geer tombe face à un Flénu bien plus costaud

La faute à une première période ratée face à une équipe de Flénu qui n’était pas venue pour rigoler. Solidité défensive, reconversions rapides, supériorité physique et technique, tout y est. Difficile de reconnaître les Geer de la semaine dernière, sans doute les Bleus étant un peu mangés par l’enjeu.

Après huit minutes, ce diable de Gilson fait déjà passer un premier frisson dans les tribunes bien garnies avec un public hennuyer venu en nombre et très bruyant. Mais la frappe du numéro 9 visiteur fuit le cadre. La réplique geeroise vient des pieds de Docquier dont le premier envoi s’envole alors que le second trouve les poings de Bauvois.

Mais c’est bien Flénu qui est le mieux rentré dans sa rencontre et il faut un Aerts attentif sur une volée de Sergeant avant que le gardien local ne souffle en voyant la frappe d’Ayoub Belasfar passer à côté de ses cages. Plus les minutes passent et plus le danger se précise. C’est finalement juste après la demi-heure que ce qui était dans l’air se matérialise: sur un corner joué rapidement par les deux frères Belasfar, Gilson, étrangement seul dans le rectangle, hérite du cuir et envoie une frappe puissante sous la latte (0-1). Cinq minutes plus tard, il faut encore une belle intervention de Aerts devant le buteur pour éviter le break.

Visiblement réveillés par Nicolas Henkinet, les Bleus reviennent sur le terrain avec de meilleures intentions après la pause. Après une première alerte signée Vigil Bajo, Messina hérite de la plus belle opportunité geeroise après un superbe effort de Docquier. Mais il envoie sa frappe dans les nuages. Les locaux ont laissé passer leur chance, car celle-ci ne se représentera plus.

Plus on s’approche du terme de cette rencontre et plus Flénu rééquilibre à nouveau les débats. Sûrs de leur fait, les hommes de Philippe Venturoso se remettent même à se projeter vers l’avant. Si Sergeant, du ventre, voit le ballon frôler la latte d’Aerts, Samir Belasfar, lui, ne va pas laisser passer sa chance. Au terme d’un solo de trente mètres au cours duquel il élimine cinq hommes, le numéro 97 conclut d’une frappe croisée qui va mourir au fond des filets. Un but maradonesque (0-2) !

C’en est fini des espoirs de Geer qui ne reviendra jamais dans cette partie. Flénu, plus réalise et solide, s’impose donc et rejoint la D3 ACFF. Au grand dam des Hesbignons qui ont laissé passer leur chance… qui ne sera peut-être plus jamais aussi grande.

Arbitre: Guillaume Chaspierre, assisté de Cédric Beheydt et Olivier Jacques.

Cartes jaunes: Aerts, Muratore.

Buts: Gilson (0-1, 31e), S.Belasfar (0-2, 73e).

GEER: Aerts, Grosdent, Georges, Fadda, Philippe, Bouhriss (88e Delvaux), Vigil Bajo, Henquet (82e Bekaert), Cokgezen (77e Mulowa), Docquier, Messina.

FLENU: Bauvois, François, Ouzrouhene, Arena, Tanche, Demol, Muratore (81e Dei-Gobbi), A.Belasfar (89e Lioy), S.Belasfar (72e Lanza), Gilson, Dergeant.