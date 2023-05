"Une nouvelle finale": le vainqueur de Faimes B-Oneux pourrait monter en P3

Une nouvelle finale

Même si la route est (encore) longue, Faimes B pourrait accéder à l’échelon supérieur dès ce dimanche soir. Il faut, d’abord, que les Faimois l’emportent face à Oneux et espérer, dans le même temps, un succès de Geer face à Flénu. Si tel est le cas, il y aurait alors deux montants supplémentaires en P3.

Une situation possible grâce à la disparition de la JS Liège la saison prochaine et du forfait de l’équipe B de Tilleur. "Je viens de lire la nouvelle sur votre page Facebook, se réjouit André Brugmans. C’est une nouvelle chance pour nous. Les joueurs vont avoir le moral gonflé à bloc. Personnellement, je n’ai pas envie de terminer cette aventure de quatre saisons de la sorte. Maintenant, on aimerait aller au bout et ne rien regretter. On compte sur le soutien de nos supporters pour continuer notre belle aventure." Un adjuvant moral supplémentaire pour des Faimois qui devraient évoluer, une nouvelle fois, devant un public venu en nombre.

Battu 0-2 jeudi contre Wandre, Oneux s’attend à souffrir contre les Étoilés. "On ne m’a dit que du bien de cette équipe, pointe Raphaël Da Silva. Nous, on n’a pas la pression, c’est une surprise de se retrouver à ce stade. Monter en P3 serait exceptionnel. Pour nous, ce n’est que du bonus et mes joueurs ne se mettent pas la pression. Ce sera la fête quoi qu’il arrive." Une équipe d’Oneux qui a éliminé, à la surprise générale, Marchin il y a deux semaines. Méfiance, donc, pour Faimes B.

Arbitre : Mamady Kourouma

FAIMES B : Bada, Vinchent, Grossman, Brugmans, Cimino, Libens, Rihon, Jacques, Halleux, Massart, Hauteclair, Sacré, Laruelle, Leroy, Macorig.

ONEUX : Breton, Remy, Clajot, Schmidt, Léonard, Gillis, Jacquet, De Decker, Randaxhe, O.Haxhe, Colard, Franco, Lerusse. M. Haxhe est incertain alors que Rimbaud est blessé.