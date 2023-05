Mourad Lachhab, le nouveau T1 de Verlaine, se confie: "Je ne suis pas inexpérimenté, je connais la D2 ACFF"

On ne l’avait pas vu venir. Alors que plusieurs "gros" noms circulaient dans les travées du Stade des Six Bonniers pour remplacer Marc Segatto, Verlaine s’est doté d’un coach inexpérimenté en D2 ACFF pour succéder à celui qui sera resté onze saisons chez les Taureaux. Mourad Lachhab, T2 à Verlaine cette saison, endosse donc une nouvelle casquette. Le Sérésien de 42 ans s’offre un beau défi. "Au départ, il est vrai que je voulais quitter le club, j’ai eu des contacts pour aller à Ferrières en P2 mais j’ai senti que les dirigeants comptaient vraiment sur moi. J’ai pas mal réfléchi et on est rapidement tombé d’accord, explique l’ancien coach de Seraing Athlétique en P2. Je suis très heureux du défi qui m’attend. Le club est ambitieux et moi aussi. C’est une offre que je ne pouvais pas refuser et j’ai confiance en moi pour la saison à venir. Si je n’ai pas assez d’expérience ? C’est faux. La série, je la connais par cœur et le challenge ne me fait pas peur."