On a, une fois de plus, décidé de mettre les petits plats dans les grands pour cette affiche de rêve. La rencontre sera diffusée, en direct commenté par Anthony Rizzi et Florian Caspers, sur la page Facebook de l’Avenir Huy-Waremme. Un match à suivre, en direct donc, dès 14h50 ce dimanche 21 mai 2023.

Une captation possible grâce à Stream IT et Wallsport.