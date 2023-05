Football (P2 - Interséries): Plus de trente ans plus tard, Momalle peut retrouver la P1

En effet, deux des trois représentants de cet interséries de P2 seraient pour l’heure envoyés à l’échelon supérieur. Donc, un succès sur Trooz, qui a partagé l’enjeu jeudi face à Sart, et ce serait dans la poche pour les Momallois. Mieux encore, si Geer venait à rejoindre la D3 ACFF, il y aurait un montant supplémentaire de P2 en P1. Et, donc, peu importe le résultat de ce dimanche.

"Mais je veux qu’on joue notre match avant tout, martèle Christophe De Smedt. Je l’ai encore dit à mes joueurs ce jeudi, on a notre sort entre nos mains. Terminons bien cette saison et ne comptons pas sur des éléments extérieurs. Ce serait encore plus beau d’aller chercher cette montée directement. Si je vais regarder le match de Geer en direct ? Ce sera intéressant d’avoir quelqu’un qui suit le match, c’est vrai. J’ai envie de savoir ce qu’il s’y passe, mais ce n’est pas quelque chose que je vais communiquer à mes joueurs. "

La seule manière de rejoindre, quoi qu’il arrive, la P1 dès ce dimanche est donc de prendre la mesure de Trooz. Et le coach momallois a bien entendu été observer son adversaire jeudi. "C’est une équipe équilibrée avec une défense expérimentée et athlétique, un triangle au milieu qui fait bien son boulot, des flancs techniques et un avant-centre, Palleschi, qui est la pierre angulaire du dispositif. C’est vraiment un poison, énumère Christophe De Smedt. Et puis, Trooz est dans une bonne spirale, on sent une ferveur avec un public bien garni. Il faudra se méfier d’un tout car c’est une équipe qui sait jouer au foot, qui ne ferme pas le jeu. Cela risque d’être un beau match de football. "

Et la fraîcheur pourrait parler en faveur des Momallois, qui ont eu une semaine de repos, au contraire de leurs adversaires. "Je l’ai vu lors de ce Trooz – Sart, les jambes sont lourdes, j’ai senti une grosse fatigue dans les deux camps. Nous, on a eu plus de repos, cela pourra compter, analyse Christophe De Smedt, bien conscient qu’il pourrait bien rentrer dans l’histoire du club hesbignon. En effet, Momalle n’a plus évolué en P1 depuis la fin des années 80. J’étais encore gosse (rires). Oui, cela se matérialise de plus en plus. À travers les yeux du président, on sait qu’on fait quelque chose de costaud. Il y croit tellement fort que je dois le freiner. L’ennemi de dimanche, c’est le surplus de confiance. Il faut aborder ce match de manière humble car, oui, il faudra sortir une grosse prestation."

Une prestation à l’image des dernières sorties des Momallois et les rêves de P1 pourraient bien se réaliser !

Arbitres: l’arbitre principal n’était pas encore désigné à l’heure d’écrire ces lignes. Il sera en tout cas assisté d’Éric Van Der Heyden et Dominique Klemczak.

MOMALLE: Dequinze, Presti, Streel, Pohl, Ribeaucourt, Knuts, N.Rovny, Sanna, Doverin, Hotton, Mathelot, T.Rovny, Babitz, Vanstechelman, Nguiamba, Ventrice. Louis (cheville) est blessé.