Football (P2 Brabant flamand): Maxime et Benjamin Renson quittent Faimes pour l’Eendracht Houten

Ils se cherchaient un club et c’est chez les Flamands qu’ils vont désormais évoluer. Annoncés sur le départ de Faimes, avec lequel, pour des raisons différentes, ils n’ont pas fini la saison, Maxime et Benjamin Renson ont trouvé leur nouveau port d’attache. La saison prochaine, c’est à l’Eendracht Houten, club de P2 dans le Brabant Flamand, que les jumeaux évolueront. "On avait envie d’un nouveau défi, explique Benjamin. Et même s’il y a eu des touches avec des clubs en province de Liège, ce club fut le plus concret…" C’est un retour aux sources pour les deux frères biberonnés jadis au foot flamand à l’image de Maxime qui a été écolé à St-Trond dont l’Eendracht Houten fut un club satéllite.