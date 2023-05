Football (D2 ACFF): Lucas Damblon n’ira pas à Xhoris, mais reste à Hamoir dont André Detilloux devient officiellement le T1

Cela bouge à Hamoir. Dans le noyau, déjà, une arrivée est tombée. Enfin, non, un non-départ on va dire. Annoncé du côté de Xhoris, Lucas Damblon va finalement rester au club. "Je voulais le garder, avance Raphaël Miceli. Et donc, on le garde…" Dans le staff, le grand changement annoncé il y a plusieurs mois est cette fois officiel: Raphaël Miceli ne sera plus officiellement le T1 de l’équipe, du moins sur les feuilles de match. Ce sera André Detilloux. "Il aura plus de responsabilités dans plein de choses en relation avec l’équipe, narre Miceli. Cela va faire du bien et donner un souffle nouveau…"