Basket-ball (tournoi international): Wanze au centre de tous les regards

Jeudi, les premières rencontres des poules ont permis de démontrer que le niveau était encore intéressant cette année avec des rencontres serrées tout en préservant, ce qui les l’ADN de ce tournoi, la bonne humeur générale. Et même si la participation étrangère est moins importante que dans la période précédant le Covid, où l’on voyait des délégations de l’Est de l’Europe notamment, la quantité et la qualité des équipes présentes restent identiques et on assistera, assurément encore à de grands moments de basket dans les salles wanzoises.

Après une journée de repos ce vendredi, la compétition reprendra ses droits ce samedi. Entre la suite des rencontres de poules puis el début d’un 2e tour voyant les équipes du même niveau se confronter, les matchs de classement vont ensuite se succéder dès la mi-journée de dimanche avec, comme point d’orgue, les finales en fin de journée qui s’annoncent passionnantes.

Et si ce vendredi soir a été marqué par la magique soirée animée par la bande à Lolo, ce samedi, lui, sera sportif. En effet, à 20h, vous pourrez assister au "All Star Game" qui mettra en scène les meilleurs joueurs et joueuses de chaque catégorie pour une rencontre toujours haute en couleur.

Tout au long de ce week-end, restauration et boissons sont évidemment proposées pour satisfaire tous les passionnés de basket qui en auront pour leur argent avec des rencontres sans discontinuer.

La dernière grande manifestation régionale avant le début des vacances sportives et la préparation individuelle des joueurs pour la prochaine saison. Maintenant, cette période de "repos" sera aussi régulièrement agrémentée par des tournois de 3 contre 3, discipline très à la mode, un peu partout dans la province, mais aussi dans quelques clubs de notre région.