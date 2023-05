Jogging: Le Condrusien se poursuit entre Vyle et campagne

Le parcours sera identique à celui des autres années pour les deux courses de 6,6 km et 16,6 km dont les départs sont fixés respectivement à 19h30 et 19h15 ce vendredi 19 mai alors que la météo s’annonce clémente. "Oui, on garde le même parcours, continue Émilie Pirnay. Celui qui a fait notre succès ces dernières années. Et comme le temps devrait être de la partie, cela devrait être une belle fête dans le cadre, justement, de l’école St-Joseph. " Le lieu de départ est fixé devant la salle de l’école, chemin de Tharoul. On va donc retrouver un parcours fort de nombreux sentiers de campagnes et chemins boisés traversant de magnifiques propriétés privées. "Il y aura aussi notre fameuse tombola gourmande qui va permettre de gagner des bons à valoir dans les restaurants du coin " ponctue Émilie Pirnay. Nul doute qu’il devrait y avoir du monde ce vendredi soir pour ce jogging qu’on ne présente plus et qui est devenu un des fleurons du challenge condrusien.