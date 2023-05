Hockey (D2): Huy termine sa saison sur une note positive

Et même s’il s’agissait d’un match de fin de saison sans enjeu, le spectacle a été au rendez-vous avec deux formations se rendant coup pour coup. "C’est vrai, il y avait une bonne intensité malgré tout, confirme Benoît Baseil, qui a vu ses troupes être menées 0-2 à la pause. Nous n’étions pas très bien en place, un peu apathiques en première période. Embourg nous débordait assez bien, sans pour autant être dangereux. Mais ma jeune équipe a commis quelques erreurs, notamment au niveau du marquage au second poteau. Et c’est comme ça, sur des détails, que le score est de 0-2 à l’issue du premier acte. "

Mais les Mosans, bien décidés à quitter cette D2 la tête haute après une saison cauchemardesque, se rebiffent après la pause. Ils reviennent à 1-2 et puis à 3-3. "Nous avons changé de schéma tactique, en passant en 4-3-3. Les attaquants ont pu travailler différemment au niveau du pressing, explique le coach hutois. Les échanges ont dès lors été plus équilibrés et nous étions même dominateurs dans le troisième quart-temps. On a su renverser la vapeur."

Et même si Embourg va reprendre l’avance (3-4), Huy trouve les ressources pour égaliser et conserver ce nul jusqu’à la fin de la rencontre. Histoire de bien terminer cette saison. "Franchement, c’était un derby liégeois plaisant avec de l’intensité et une petite rivalité. C’était très gai de terminer sur une note positive après la saison compliquée, admet Benoît Baseil. C’est d’ailleurs ce que j’avais dit dans mon briefing d’avant-match: il s’agissait du dernier match avec l’équipe en question, il ne fallait donc pas gâcher cela et faire quelque chose pour terminer la tête haute. " Voilà qui est chose faite. Rendez-vous, désormais, en D3 d’ici quelques mois.