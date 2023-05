Football (P4) - L’heure du bilan pour Corentin Bechet et Marchin

Malgré un match décevant et certainement frustrant dimanche, la saison reste tout de même belle pour l’équipe de Marchin. "Le bilan est quand même incroyable avec 78 points sur 84 en championnat, explique le capitaine. Malheureusement, nous sommes tombés sur une super équipe de Templiers qui nous devance juste d’un point. Dans n’importe quelle série, nous aurions sûrement été champions… sauf dans la nôtre. "

Avec une équipe qui pouvait jouer la montée, la force du groupe marchinois a résidé en de nombreux secteurs. "Nous avions tellement d’atouts dans chaque ligne, mais, pour moi, ce sont nos flancs et le groupe qui ont été les plus gros atouts de cette saison avec notamment un Delizee et un Gielen qui sont très rapides et qui arrivent à débloquer un match à eux seuls. Le groupe, quant à lui, a su combler quand ces personnes étaient absentes ou moins bien. D’ailleurs, le match contre Anthisnes au tour final résume totalement cela. "

Avec une saison désormais terminée, les Marchinois devront recommencer le travail l’année prochaine, pour essayer d’accrocher la place de champion l’année prochaine. L’occasion pour Corentin Bechet de tirer un bilan personnel sur cette saison. "J’ai vécu cette année de championnat comme un échec à cause de la défaite de ce dimanche car je n’avais qu’un seul objectif personnel qui était de monter. A contrario, humainement, c’est une de mes plus belles années avec cette ambiance marchinoise incroyable dans les nouvelles installations, même si nous avons eu des bas avec cette absence d’entraîneur pendant des semaines. Je voudrais d’ailleurs remettre en avant Gil Pirlet et Max Paye qui ont fait du super travail cette année. "