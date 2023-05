Basket-balle dames (R1 - play-off): Victorieuses de Ciney, les Hutoises arrachent la belle

Mais les visiteuses répliquaient en imposant leur physique et leur taille avec un 19-18 au terme du premier quart. Maintenant, les Unionistes allaient continuer à courir et mettre de l’intensité. Du coup, dans le deuxième quart, le score commençait à tourner en leur faveur. N’encaissant que douze points en dix minutes, les locales allaient surtout profiter de leurs rotations pour maintenir un rythme face auquel Ciney ne trouvait pas de solution. À l’inverse, en sortie de banc, Dekeyser confirmait son incroyable fin de saison. En plus de ses missions défensives, l’intérieure enchaînait plusieurs paniers pour compenser une faible réussite collective à distance. Avec quelques tirs de Crelot, le marquoir filait à 38-30 à la pause et les espoirs de belle étaient plus que jamais d’actualité.

Il fallait évidemment bien gérer la reprise, moment du crash collectif dimanche lors du Game 1. Et, là, A.Marteau enchaînait cinq points pour reprendre ce troisième quart de la meilleure des manières. Avec une Baggio toujours très présente des deux côtés du terrain, Huy allait réussi à aller chercher la victoire. Mais, si les neuf points étaient toujours présents au coup de sifflet final, le groupe a eu chaud. En effet, alignant quatre grandes joueuses, les visiteuses allaient réussir à revenir à deux petites longueurs. Heureusement, en restant solidaires tout en remettant un coup d’accélérateur, les locales ne rompaient pas. Bastin reprenait le quatrième quart avec six points consécutifs pour garder l’église au milieu du village et finir le travail: 71-62.

La belle se jouera donc ce vendredi soir, dans la salle de Ciney sur le coup de 19 heures. Quarante minutes en terres adverses pour tenter d’aller décrocher ce titre honorifique mais dont toutes les joueuses ont envie. "On a clairement dû puiser dans nos réserves pour contrer la taille adverse mais les filles ont été solidaires et appliquées comme demandé, explique Mike Dekeyser. Maintenant, il est clair que le physique va avoir une importance décisive. On rejoue dès ce vendredi et le repos comme la récupération seront minimes. L’adversaire aura l’avantage du terrain mais a peut-être perdu une joueuse. On doit directement rentrer dans cette belle et se mettre en action pour tenter de leur faire mal. "

QT : 19-18, 19-12 (38-30), 16-15 (54-45), 17-17.

HUY : Ronveaux 0, Crelot 10, Dekeyser 13, Marteau A 12, Marteau L 0, De Carvalho 3, Baggio 21, Bastin 10, Renard 2.