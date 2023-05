Athlétisme - Championnats LBFA: Evans, Masson, Snyders et Fintolini bien au rendez-vous

Ce qui n’a pas empêché Cassandre Evans de s’illustrer dès le matin en décrochant le titre, le troisième de rang, au lancer du poids Avec un jet à 13m44 dès son premier essai, la Vinalmontoise a écœuré la concurrence, si bien que ses cinq tentatives mesurées lui auraient toutes offert l’or. Avec cette marque, elle s’offre aussi un nouveau record personnel outdoor.

Et l’athlète du Huy Athletic Club ne s’est pas arrêtée en si bon chemin puisqu’elle était également engagée sur le concours du javelot l’après-midi. Certes, elle y a connu un peu moins de réussite, mais elle a tout de même décroché la troisième place. Un joli double podium pour elle !

Qui dit double podium dit également souvent Ilona Masson, spécialiste de la longueur et du triple saut. Sur la première de ces deux épreuves, la représentante du FCHA est montée sur la plus haute marche avec un saut… et même deux mesurés à 5m81. Pas très loin de son record de la saison, mais suffisant pour s’offrir un nouveau sacre LBFA au terme d’un concours très régulier.

Quelques heures plus tard, la protégée de Michel Boels était de retour sur le sautoir pour le triple bond. Et, pour la troisième année de rang, elle est repartie avec la médaille d’argent suite à son essai mesuré à 12m69, améliorant par la même occasion sa meilleure marque de la saison.

La cinquième médaille est à mettre à l’actif de Camille Snyders. Le Waremmien s’est même paré du plus beau des métaux en remportant le 200 mètres avec un centième d’avance sur son dauphin. Peu habitué à s’illustrer sur la scène francophone, le frère jumeau d’Antoine décroche là son premier sacre LFBA sur la distance. Le tout après avoir déjà terminé cinquième sur le 100 mètres le matin.

La journée s’est même très bien terminée puisque lors de la dernière épreuve, le 5 000 mètres, Dorian Fintolini a décroché la troisième place, confirmant ainsi sa bonne forme actuelle. Ainsi, chacun de nos quatre clubs a au moins décroché une médaille. Une jolie moisson variée !.