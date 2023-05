Amay-Hermalle et Viamont fusionnent, le nouveau club devient le CTT A.H.V

Un tournant dans le paysage pongistique huy-waremmien, même si les deux cercles s’étaient rapprochés au niveau de leurs entraînements ces dernières années. Aucun président n’a encore été désigné "mais il y aura quatre membres de chaque club dans le nouveau comité", assure Luc Jonet. Au niveau sportif, il s’agit d’une aubaine puisque dix équipes devraient être alignées la saison prochaine.

"Mais on ne veut pas grandir trop vite non plus, temporise Luc Jonet. D ix équipes, c’est déjà pas mal mais on ne veut pas, à tout prix, retrouver la P1. Sur papier, l’équipe première aura fière allure mais, malheureusement, tous les joueurs ne seront pas présents à tous les matchs. Combien de joueurs on aura ? À vrai dire, il est encore trop tôt pour statuer sur un nombre exact, étant donné que les joueurs ont, jusque juillet, étant donné que c’est une fusion, pour changer de club." À noter que deux transferts entrants ont été officialisés. A savoir Bernard Morelli et Joseph Iacolino. D’autres transferts pourraient suivre dans les semaines à suivre.

En attendant, le CTT A.H.V. continuera à jouir de deux salles. "C’était une volonté des deux comités actuels. Si on veut continuer à jouer le vendredi et le samedi, on a de toute façon pas le choix", commente Luc Jonet qui se montre optimiste pour les années à venir.

Après la fusion, la semaine dernière entre Remicourt et Donceel, voilà donc un nouveau rapprochement entre deux clubs historiques de notre arrondissement. Une nouvelle page qui, on l’espère, devrait permettre aux deux cercles de retrouver leurs plus belles lettres de noblesse.