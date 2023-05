Jogging (Challenge hesbignon): à Verlaine, Dorian Fintolini phagocyte la concurrence

Le parcours, identique aux années précédentes, terminait sa course au milieu des différentes organisations et du chapiteau déployé dans le cadre de l’événement, permettant aux joggeurs de bénéficier des applaudissements et de l’ambiance festive.

Au niveau de l’épreuve reine des 10 kilomètres, c’est Dorian Fintolini, coureur pour le club de Crisnée, qui monte sur la première marche du podium, tout comme l’édition 2022 de la course aux Châteaux, avec un chrono de 35:38, soit 40 secondes d’avance sur son dauphin, Thomas Pirard. Jonathan Croquet, quant à lui, vient clôturer le podium avec un temps de 36:38. "Le départ de la course a été relativement rapide. Je suis resté avec le groupe et accompagné jusqu’aux environs du 9e kilomètre, avant de pousser un sprint afin de pouvoir m’imposer, explique le gagnant. Cette année, j’ai participé pour venir supporter les couleurs du club. En effet, faisant partie de l’AT Crisnée, qui coorganise la course, il était normal pour moi de venir courir ce samedi."

Un bon chrono pour le lauréat qui réalise, en plus, une très bonne saison jusqu’à présent. "En effet, j’ai été sacré champion francophone sur les 10 kilomètres route la semaine passée, en remportant le marathon de Visé. Ici, je venais pour continuer à m’entraîner pour le 5.000 mètres piste, sans être pour autant certain d’être repris." Après ce sacre, Dorian Fintolini va prendre des vacances. "Je vais couper ma saison et je reprendrai en automne avec la saison des semi-marathons", explique le Liégeois.

À noter que la première dame est la Waremmienne Ingrid Spelmans, qui s’impose avec un chrono de 44:10.

Au niveau de la course Starter, Dorian Grandjean l’emporte devant Marco Cristofoli en 21:50 et permet de conserver la première place de sa catégorie. Maya Dussard, quant à elle, termine première dame en 26:52.