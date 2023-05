Football – Solières sauvé en D2 ACFF ? Il existe un petit espoir pour la future Union Hutoise

Hé non, le championnat de D2 ACFF n’est pas tout à fait terminé. Sur le terrain, si. Mais en coulisses, pas tout à fait. En effet, La Louvière Centre n’a pas obtenu sa licence pour la Nationale 1… ni même celle pour la D2 ACFF à l’heure d’écrire ces lignes. Un dernier document est attendu pour ce mercredi au plus tard et la réponse définitive devrait tomber lundi.