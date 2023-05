Football (P4A): après la déception, Limont va devoir reconstruire

"Heureusement, on a pu compter sur des jeunes U21. Simon Dengis ou Dorian Lemaire sont l’avenir du club. Ils ont livré une très belle fin de saison, poursuit Damien Lebrun. Il est encore trop tôt pour statuer sur l’avenir d’autres joueurs mais j’espère qu’on sera encore compétitif la saison prochaine. On est une bande de potes et on veut que le club retrouve la P3."

C’est tout le mal que l’on souhaite aux Limontois qui fusionneront avec Haneffe à partir du 1er juillet 2024.