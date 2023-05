Football (P4, interséries): Faimes B pourrait monter en P3 en cas de victoire contre Flémalle B

Un groupe qui pourra encore compter sur le soutien de ses nombreux supporters. "Ils sont géniaux. Dimanche, j’ai retrouvé la mentalité faimoise. Même quand nous étions menés 0-2, ils ont continué à donner de la voix. Comment voulez-vous que mes joueurs ne soient pas motivés avec une telle ambiance ? Jeudi, on se battra encore à 200%", précise André Brugmans.

Une rencontre qui s’annonce plus indécise que jamais face à Flémalle B, cinquième en P4C, récent vainqueur de l’US Liège dimanche dernier. Une formation flémalloise que Faimes B connaît bien puisque, la saison dernière, plusieurs joueurs évoluaient à Amay B, tout comme l’actuel coach des Liégeois, Angelo Gettino. "Autant dire que je me méfie de cette équipe, confie le T1 de Flémalle B. Par rapport à la saison dernière, ils ont encore pris de la bouteille et les dangers peuvent venir de partout. Je me souviens que nous avions souffert la saison dernière. De notre côté, on est en confiance et nous n’aurions absolument rien à perdre. Mes gars sont très motivés."

On se souvient que le 15 mai 2022, Faimes B s’était imposé lors des tirs au but sur la pelouse d’Amay B au premier tour du tour final. Un bon présage pour les Étoilés ? "Cela ne veut rien dire. Jeudi, ce sera du 50/50", assure André Brugmans.

Une rencontre qui vaudra son pesant d’or car en cas de victoire, le vainqueur pourrait retrouver la P3 dès dimanche, si Geer remporte son match face à Flénu. Un adjuvant moral supplémentaire pour les deux équipes, qui auront livré une superbe saison.

Arbitre : Claude Clermont.

FLÉMALLE B : Gretry et R. Bellafqih sont blessés. Le reste du noyau est, lui, disponible.

FAIMES B : Vinchent et Halleux ont été touchés dimanche mais ils devraient bien être présents. Le reste du noyau est, lui, disponible.