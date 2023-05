Football (P3 - Interséries) - "Nous ne sommes que très peu emballés par cette rencontre": Quel état d’esprit pour Vyle à Harzé ?

Engagée dans l’interséries, l’équipe condrusienne va devoir s’imposer ce jeudi et ce dimanche pour espérer monter. Mais ce n’est pas tout. Elle devra aussi compter sur la validation de la licence de l’Olympic et une victoire de Geer ce dimanche. Bref, vous l’aurez compris assez rapidement, les chances condrusiennes existent, mais le conditionnel est de mise au moment de voir le club en deuxième provinciale. D’autant que selon Michael Raveau, le T2 du club, l’équipe semble tout doucement manifester une grosse fatigue. "Nous n’allons pas le cacher, nous ne sommes que très peu emballés par cette rencontre, souffle l’adjoint. Nous avons déjà été battus dimanche, le moral en a évidemment pris un coup et il faudrait en plus d’une éventuelle bonne performance de notre part que tous les astres soient alignés plus haut. La saison a été longue de notre côté et je ne saurais même pas dire combien de joueurs sauront être présents."

De l’autre côté, Harzé vit cette future rencontre avec bien plus d’entrain. L’équipe entraînée par Pierre Dispa, ancien coach bien connu par chez nous pour avoir entraîné Anthisnes et Ferrières, veut monter et ce n’est pas cette défaite aux tirs au but face à Andrimont qui changera les envies adverses. "C’est bien le seul point positif de cette rencontre, je vais pouvoir retrouver Pierre avec qui j’ai joué par le passé, rigole Michaël Raveau. Je suis un peu frustré car je pensais pouvoir enfin avoir un jeudi tranquille et finalement, on nous a rajouté un match. Certains joueurs connaissent nos adversaires et ils me disent qu’ils sont particulièrement motivés. Nous allons bien voir. Il faudra que l’on fasse ce que l’on peut et tant mieux si on repart de ce très long déplacement avec une victoire. "

On le comprend bien entre les lignes, une montée en deuxième provinciale pour les Vert et Noir tiendrait pratiquement du miracle. Mais dans le monde du football, s’il y a bien une certitude, c’est que celle-ci n’existe pas. De là à voir Vyle-Tharoul s’offrir une finale dimanche, il y a un pas qui est pour le moment difficilement franchissable.

Arbitre: à désigner.

VYLE-THAROUL : Vu le calendrier restreint entre les deux dernières rencontres, Pierre Genard ne sait pas encore de quels joueurs il disposera.