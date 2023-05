Football – P2A: Pierre Coonen et Nicolas Crupi évolueront à Braives

La première arrivée concerne le secteur défensif avec la signature de Pierre Coonen, l’arrière gauche polyvalent passé notamment par Momalle et qui possède une expérience de la Nationale longue comme le bras. "Il est désireux de se prouver qu’il a encore les capacités d’évoluer dans un club ambitieux et veut se challenger. Il rentre pleinement dans le projet avec une mentalité de guerrier. C’est ce que j’appelle un soldat", ajoute Yannick Pauletti.

Et le second renfort se nomme Nicolas Crupi, qui était sur le marché depuis l’annonce de son départ de Wanze/Bas-Oha. "C’est un jeune joueur qui n’a pas beaucoup joué cette année mais on a décidé de le relancer. Il a beaucoup de qualités, notamment au niveau de la vitesse et il peut faire des différences. "

Concernant la rétractation d’Amrous, qui ne viendra finalement pas, le coach des Sang et Or préfère ne pas se précipiter. "Si on a une opportunité, on en profitera. Mais si elle ne se présente pas, je fais confiance aux joueurs qui sont là et ceux que j’ai transférés. "

Affaire à suivre donc…