Basket-ball (R1, play-off): en rose, Huy doit courir pour arracher la belle contre Ciney

Une salle pleine à craquer

Ce mercredi, quoi qu’il arrive, ce sera donc la dernière rencontre de la saison à domicile pour les Hutoises puisqu’une belle éventuelle se ferait à Ciney. "On compte évidemment sur notre salle pour nous donner un petit avantage et, surtout, ce boost pour rester dans la bonne dynamique. Nous espérons qu’il y aura énormément de monde pour venir voir cette rencontre. On espère voir beaucoup de rose dans les gradins pour nous porter vers la victoire", poursuit le coach des Hutoises.

Car c’est bien en rose que les filles évolueront pour tenter de prolonger le rêve. On sait qu’elles sont capables de se relever, comme à chaque fois lors de cette incroyable première saison en R1. "Un seul mot d’ordre donc: courir. Mettre de l’intensité, contester tout sur tout le terrain, se projeter vers l’avant. Il faut tout donner pour mettre un rythme endiablé à cette rencontre et ne plus laisser souffler Ciney… sinon la saison sera finie un peu trop tôt. Car c’est un tout. Quand on est dans un bon rythme, tout se simplifie, les options sont plus naturelles. On trouve des paniers faciles soit en sortie de défense, soit sur nos transitions. Puis, inévitablement, le pourcentage devient meilleur quand le jeu va vite que lorsqu’il est à l’arrêt et stéréotypé. C’est notre style de jeu mais, aussi, le meilleur moyen de trouver de la confiance et de la productivité", termine Mike Dekeyser.

Bref, Huy connaît les clés. Aux joueuses et staff de les appliquer pour arracher cette belle que le groupe mérite. Une belle qui se jouerait ce vendredi à 19h dans la salle de Ciney.