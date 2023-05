Basket-ball (P1) - Spa monte et Bellaire sauvé : des regrets à Villers

Même si les championnats provinciaux et régionaux sont terminés depuis longtemps, de nombreuses décisions restaient encore en suspens, notamment par rapport à ce championnat national qui vient seulement de se terminer et influençant toutes les autres divisions. Et cette année n’a pas dérogé à la règle puisque, par le fait que le nombre de descendants de D3 vers la R1 soit réduit, toutes les autres compétitions ont ainsi été impactées.