Athlétisme (Intercercles) - Admirable, Huy décroche son maintien en Division 2: "C'est un énorme exploit"

Un discours qui a visiblement porté ses fruits puisque les Mosans n’ont d’ailleurs jamais occupé la dernière place durant l’ensemble de la compétition. "On savait que des athlètes comme Baggio, Evans, Riga ou Espagnet allaient nous ramener un maximum de points. Puis, les autres ont sorti des résultats époustouflants. Il faut savoir que nous étions la seule équipe à aligner des cadets. Et ceux-ci nous ont ramené des points, insiste le président du cercle mosan. D’autant plus que les conditions, à Bertrix, étaient très difficiles, avec la pluie. Ce n’était pas évident pour les perchistes par exemple. Certes, nous ne terminons pas avec beaucoup de points d’avance sur le cinquième et le sixième, mais cela suffit. On peut dire qu’on remporte la deuxième partie du classement car les trois premières équipes étaient vraiment au-dessus du lot. "

Et, forcément, le trajet du retour a été festif dans le car affrété par le Huy Athletic Club. "Franchement, je suis à la fois content et très fier. Car ce n’est pas un petit exploit mais bien un énorme exploit, ose Armand Pirotte. Je me dis que, pour l’avenir, c’est une très bonne chose. On se demande toujours comment on peut réussir de telles performances avec nos installations. Mais c’est l’état d’esprit qui est important. Et tout le monde a vraiment encouragé tout le monde. "

Une belle journée pour les Hutois, qui s’est d’ailleurs terminée par un repas collectif, preuve des liens qui unissent l’ensemble des membres. Les vraies valeurs de l’intercercles qui seront encore bien présentes d’ici deux bonnes semaines pour cette même compétition, cette fois réservées aux cadets et aux scolaires. "C’est donc une bonne chose pour certains d’avoir déjà pu se frotter aux grands", savoure, en guise de conclusion, Armand Pirotte.

Mauvaise surprise pour Hannut

Au moment d’entamer ces intercercles, les Hannutois étaient en bonne position puisqu’ils possédaient le deuxième coefficient de leur poule. Tout en pouvant compter sur certaines «stars» comme Arnaud Art ou Iris Theunis. De quoi envisager cette journée sereinement, sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu. «C’est vrai, on n’aurait jamais pensé terminer à la sixième place et descendre, souffle Gert Theunis. En dernière minute, quelques grosses pointures se sont blessées, notamment chez les hommes. Cela a affaibli l’équipe et on a dû aligner des jeunes cadets qui ne sont pas encore à maturité physique. Et ce, face à des seniors.»

Et malgré une abnégation sans faille et plusieurs records personnels, la sentence est tombée en fin de journée. «Oui, je suis surpris et déçu de notre descente. Mais je suis également satisfait de voir pas mal de nos athlètes performer. Cela ne nous a pas empêchés de faire la fête, raconte celui qui faisait office de sélectionneur pour l’événement. Mais notre résultat reflète la réalité du club. Il nous manque des ambassadeurs chez les hommes et la relève n’arrive pas. Cela se voit au niveau des chiffres : les filles marquent 165 points et les garçons seulement 93… Il y a un gros déséquilibre.» L’année prochaine, les Verts évolueront en Division 4 en compagnie du WACO.

Waremme loupe la montée de peu

Engagé en Division 4, le WACO pouvait compter sur la présence de plusieurs de ses meilleurs représentants comme Delvaux, Snyders, Herbiet, Fadda ou encore Jacquemin. De quoi rêver d’une possible montée à l’échelon supérieur. «Mais on n’avait pas vraiment d’ambition, d’autant plus qu’on n’oblige pas les athlètes à s’aligner si cela ne colle pas avec le calendrier de leur saison», précise Thomas Vandormael.

Et si les Waremmiens ont finalement terminé troisièmes, loupant la deuxième place et la montée de dix unités, cela s’explique sans aucun doute par le manque de diversité des athlètes présents. «Car, sur les courses, on a presque tout gagné, poursuit l’un des coachs waremmiens. Mais, sur les concours, c’était un peu folklorique car certains fondeurs ont dû faire des lancers ou des sauts. Quand on voit certains de nos athlètes, c’est sûr que nous ne devons pas être en Division 4, mais nous sommes limités sur l’ensemble des disciplines. L’année prochaine, on va essayer de s’organiser un minimum pour avoir des sauteurs ou des lanceurs, afin de pouvoir viser la montée. Il n’empêche que c’était une très chouette journée au niveau de l’ambiance.» Et si là n’était pas l’essence même de cette compétition?