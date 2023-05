Football (P4) : Racour prolonge 11 cadres et s’offre 9 renforts

Au niveau des arrivées, Racour a également pas mal bossé avec neuf renforts. A savoir : les attaquants Hugo Tintigner et Anthony Bodart; les médians Quentin Sondervost, Simon Roosen et Lucas Kevin ; les défenseurs Sébastien Gillain et Clément Dardenne ainsi que les gardiens Diego Tintigner et Lucas Delvaux.