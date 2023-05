Football (P3A) : Strée s’offre Robin Pire pour la saison prochaine

Robin Pire évoluera à Strée la saison prochaine. Une surprise quand on sait que le Braivois s’était engagé à Templiers le 3 mars dernier. "Il habite la rue derrière et le terrain et compte réorienter sa carrière professionnelle", explique Pierre Crochet, le président stratois. Il rejoint ainsi Vincent Maclot et Sébastien Pasquiers, deux de ses amis.