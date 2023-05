Football (P3 – Interséries): Couthuin va déclarer forfait pour son match de jeudi à Richelle B

On s’en doutait un peu et c’est désormais officiel: le tour final des vainqueurs des séries de P3 n’aura pas lieu. Dès ce lundi matin, on apprenait que la rencontre entre Andrimont et Butgenbach était annulée. Et, ce lundi midi, Couthuin a confirmé son intention de déclarer forfait qui, pour rappel, n’engendrait pas de frais s’il était signalé avant 15h. "Oui, les joueurs sont fatigués émotionnellement et physiquement. Ils sont à bout et ont vraiment tout donné. Certains avaient même déjà prévu leurs vacances ", explique Maxime Colon.