Football – P3: Elvis Lodonou jouera à Huccorgne

Les transferts s’enchaînent à Huccorgne, où on a, visiblement, passé la seconde ! Après Massart et Bottin ce dimanche, c’est cette fois Elvis Lodonou, l’attaquant de Xhoris, qui s’est engagé avec les troupes d’Éric Heine. Un joli renfort pour les Jaune et Noir tant Lodonou a prouvé sa valeur en P2 !