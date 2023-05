Football (P2A) - Le constat est clair: Ferrières n’a pas assez marqué

La saison de Ferrières s’est achevée ce dimanche à Momalle au terme d’un match dont l’issue n’a été contestée par aucun Ferrusien. "Ce n’était pas notre jour, analysait sportivement Logan Wilkin. Notre adversaire était simplement supérieur ce dimanche. Pourtant, on aurait voulu aller jusqu’au bout pour le coach et le club. Surtout après notre belle saison. Mais nous n’avons pas su trouver assez facilement le chemin du but. C’est ce qui nous a fait défaut toute l’année."