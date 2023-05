Football – P1 (interséries): Qui est Flénu, le futur adversaire de Geer ? On a mené notre enquête pour vous

Alors, on a décidé d’enquêter. Et un coup de fil plus tard, les choses sont désormais un peu plus claires. "Premièrement, il faut savoir que Flénu est un montant de P2, entame Laurent Becquart, correspondant de notre journal suivant la P1 hennuyère. Ils ont commencé le championnat de manière assez difficile (NDLR: 11 sur 27) avant un changement de coach et l’arrivée de Philippe Venturoso. C’est une équipe avec des moyens, un comité très structuré et une belle bande de supporters. Les transferts effectués ont surtout été des joueurs de P1 et quelques vieux briscards. Mais l’ambition, c’était le maintien et vivre une saison tranquille pour une première expérience en P1."

Mais la sauce a finalement pris et les hommes de Philippe Venturoso ont été impressionnants lors du tour final avec des succès 5-1 et 0-3. "L’équipe est très équilibrée avec peu de points faibles, poursuit celui qui a suivi la rencontre face à Molenbaix ce dimanche. Il n’y a pas eu photo, vraiment. Offensivement, ils ont quand même des atouts assez conséquents avec les frères Belasfar, deux éléments techniques et Sergeant, un point de fixation plus expérimenté. En tout cas, ce dimanche, à Moenbaix, il y avait plus de supporters de Flénu que de locaux. Je pense qu’un car, au moins, devrait être mis en place pour le déplacement à Geer."

Voilà qui promet encore une belle ambiance dimanche !