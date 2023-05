Football - D2 ACFF: Une première entre satisfaction et déception pour Arnaud Olivier

Une première apparition qui sera également la dernière pour le dernier rempart qui évoluera la saison prochaine à Thisnes. "J’ai énormément appris, le groupe était vraiment chouette. Je me suis senti directement à l’aise et j’ai grandi à côté de ces joueurs-là. C’était ma première année complète chez les seniors et j’ai beaucoup progressé dans la manière de m’affirmer, c’est important pour un gardien. J’ai longtemps hésité entre l’expérience d’un groupe de D2 et le temps de jeu mais j’ai choisi la deuxième option. En quelque sorte, c’est reculer pour mieux sauter, on verra bien ce que ça va donner. Et puis, Thisnes est une équipe ambitieuse." À l’image d’Arnaud Olivier. Le mariage ne devrait donc que bien se passer.